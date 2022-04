O que se sabe sobre o ataque no metrô de Nova York

Policial nas proximidades da estação onde ocorreram os disparos, no Brooklyn, Nova York (foto: Reuters)

A polícia em Nova York está investigando um ataque que deixou ao menos oito pessoas baleadas e 16 feridas numa estação de metrô no Brooklyn.

De acordo com a imprensa local, os disparos foram feitos na estação da Rua 36, no Bairro Sunset Park, no Brooklyin, por volta das 8h30 locais desta terça-feira (9h30 no horário de Brasília).



O suspeito usou bombas de gás e artefatos explosivos foram encontrados, mas não houve relatos de explosivos ativos, segundo as autoridades.

Desde o início da ocorrência, as ruas próximas à estação foram fechadas. Por segurança, as portas das escolas na região foram fechadas e os estudantes devem permanecer em suas salas de aula até que a situação seja controlada.





Bombeiros foram acionados porque havia fumaça no metrô. Ao chegarem no local, encontraram as vítimas feridas. A polícia de Nova York não descarta que seja alguma ação de grupos terroristas.



Autoridades pediram aos moradores que evitem a região e se preparem para atrasos no metrô. Pelo menos quatro linhas do metrô registram atrasos nos dois sentidos.



Ainda não foram efetuadas prisões relacionadas ao ataque. Há relatos de que um suspeito estaria usando uma máscara de gás e um uniforme do metrô.

Fotos do local mostram passageiros ensanguentados caídos no chão da estação.

Bombeiros foram inicialmente acionados por conta da fumaça no metrô. (foto: EPA)

Uma testemunha identificada como Claire disse ao diário New York Post que perdeu a conta de quantos tiros foram disparados.



Outra testemunha, Sam Carcamo, disse à agência AP que "havia fumaça e sangue e pessoas gritando". Ele diz que uma grande quantidade de fumaça saiu do trem quando as portas se abriram.



A imprensa local diz que, segundo forças de segurança, muitos artefatos, incluindo explosivos não detonados, foram encontrados na estação. A polícia diz que não há explosivos ativos no local.

Um porta-voz do Departamento de Educação do Estado de Nova York diz que várias escolas locais estão mantendo os alunos abrigados.



A polícia de Nova York deve se pronunciar sobre o episódio em breve.



