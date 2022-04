Inundações na África do Sul matam ao menos 45 pessoas

Pelo menos 45 pessoas morreram em inundações na África do Sul provocadas por fortes chuvas na costa leste, informaram as autoridades nesta terça-feira (12).



"Mais de 45 pessoas perderam a vida em consequência das fortes chuvas. Esse número pode aumentar à medida que mais informações chegam", declarou o Departamento de Cooperação da província de Kwazulu-Natal (leste) em comunicado.



As tarefas de resgate continuavam nesta terça-feira à tarde, especialmente na região de Durban, um dos principais portos do continente aberto ao oceano Índico.



O exército foi mobilizado para apoiar as tarefas de resgate.



Mais de 2.000 casas foram afetadas pelas chuvas torrenciais, declararam as autoridades locais.



"É um pesadelo, rios de lama, vítimas, prédios destruídos...", citou Garrith Jamieson, que faz parte das equipes de resgate.



As chuvas, que ainda não pararam, também provocaram grandes cortes de energia elétrica, afetaram o fornecimento de água e bloquearam estradas.