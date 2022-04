Nokia deixa a Rússia

(foto: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP)

A empresa finlandesa de telecomunicações Nokia anunciou nesta terça-feira (12) que abandonará a Rússia e demitirá parte de seus 2.000 funcionários neste país.O anúncio da gigante nórdica que emprega 90.000 pessoas em todo o mundo ocorre um dia após sua rival sueca Ericsson decidir suspender indefinidamente suas atividades na Rússia.A operadora de redes de telecomunicações móveis, que suspendeu o fornecimento de produtos ao país no início de março, "pode anunciar agora que abandonará o mercado russo", afirma um comunicado.A Nokia possui 2.000 funcionários na Rússia, dos quais cerca de 200 trabalham no setor de pesquisa e desenvolvimento, informou uma porta-voz à AFP."Infelizmente, nessas circunstâncias, as demissões são inevitáveis. No entanto, propomos transferir alguns cargos fora da Rússia", declarou em um e-mail.A decisão resultará em uma provisão de 100 milhões de euros (108 milhões de dólares) nas contas do primeiro trimestre da Nokia, que serão publicadas no fim de abril.A Rússia representou menos de 2% da receita da Nokia em 2021. O grupo mantém as previsões financeiras para 2022 "devido à forte demanda em outras regiões".Na segunda-feira, a concorrente sueca Ericsson anunciou a suspensão das operações na Rússia por tempo indeterminado e colocou os 600 funcionários no país em licença.A saída dos dois pesos pesados ocidentais deixa o caminho livre para a líder mundial do setor, a chinesa Huawei. Os três grupos compartilham a maior parte do mercado de instalação de redes 4G e 5G no planeta.Centenas de empresas, principalmente ocidentais, anunciaram a suspensão das atividades ou a saída da Rússia desde a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, e as posteriores sanções contra Moscou.