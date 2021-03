Nokia anuncia plano para cortar até 10.000 empregos em dois anos

A Nokia planeja cortar de 5.000 a 10.000 empregos em dois anos, o que representa 11% de seus efetivos, como parte de um grande plano de redução de custos, anunciou o fabricante finlandês de telecomunicações nesta terça-feira (16).



Esta reestruturação reduzirá a equipe para entre "80.000 e 85.000 funcionários em 18 ou 24 meses, contra os cerca de 90.000 atuais", disse a empresa em um comunicado, destacando que o número exato dependerá da evolução do mercado.



Após a compra de sua rival franco-canadense Alcatel-Lucent em 2016, os efetivos da Nokia superaram os 100.000, mas a empresa já realiza demissões e economias importantes, especialmente na França.



Os novos cortes de empregos não afetarão a França "devido à reestruturação anunciada anteriormente", declarou à AFP um porta-voz do grupo com sede na Finlândia, que não especificou quais países serão afetados.



Número três mundial das redes de quinta geração 5G, o grupo liderado desde agosto por Pekka Lundmark luta para se manter perto de seus principais rivais: a sueca Ericsson e principalmente a chinesa Huawei.



O plano anunciado nesta terça-feira implicaria uma redução de custos de cerca de 600 milhões de euros (716 milhões de dólares) "até o final de 2023" que seriam destinados a financiar a pesquisa e "capacidades futuras", de acordo com o grupo finlandês.



