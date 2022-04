Marrocos retoma nesta terça tráfego marítimo com Espanha após reconciliação

O Marrocos reabrirá nesta terça-feira suas conexões marítimas para passageiros com a Espanha, após a normalização das relações entre os dois países, informou nesta noite o Ministério dos Transportes.



"As companhias marítimas irão retomar gradualmente seus serviços de passageiros entre os portos marroquinos de Tanger Med e Tanger-Ville e os portos espanhóis de Algeciras e Tarifa", anunciou o ministério.



Situado na costa norte do Marrocos, no Estreito de Gibraltar, a 14 km da costa espanhola, o porto de Tanger é um dos maiores do Mediterrâneo, juntamente com os de Marselha e Algeciras.



Se a retomada do tráfego regular de passageiros e ônibus está programada para amanhã, os motoristas terão que esperar até 18 de abril.



Em meio a uma disputa diplomática com Madri, o Marrocos havia mantido até agora a proibição do tráfego marítimo de passageiros com a Espanha, um meio de transporte muito usado pelos marroquinos que vivem na Europa, apesar de ter reaberto suas fronteiras marítimas, que haviam sido fechadas devido à pandemia.



A crise de quase um ano terminou no mês passado, quando o governo espanhol reverteu sua posição sobre o Saara Ocidental, ex-colônia espanhola, e reconheceu o plano de autonomia marroquina para aquele território disputado.