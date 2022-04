Cantora Britney Spears anuncia gravidez

A cantora Britney Spears anunciou nesta segunda-feira (11) que está grávida do terceiro filho, seis meses depois que um juiz de Los Angeles encerrou uma tutela polêmica, que a estrela do pop disse que a impedia de ter mais filhos.



"Fiz um teste de gravidez e terei um bebê", publicou a cantora, de 40 anos, no Instagram.



Um juiz retirou em novembro passado a tutela mantida pelo pai de Britney, que, segundo a cantora, impedia que ela retirasse um DIU, apesar da sua vontade de ter mais filhos.



"Está crescendo!!! Se forem dois... Poderia enlouquecer", comentou a cantora, que chegou a especular que poderia estar grávida de gêmeos. O representante de Britney não respondeu a um contato feito pela AFP.



"Pensei, bom... O que aconteceu com meu estômago???", escreveu Spears, dizendo que seu companheiro de 28 anos, Sam Asghari, a quem se refere como seu "marido", especulou que podia estar "grávida de comida".



Após um colapso nervoso amplamente divulgado em 2007, quando a cantora atacou o carro de um paparazzo em um posto de gasolina, a estrela pop foi colocada sob a tutela de seu pai, Jamie Spears.



Os fãs alertaram durante muito tempo que a intérprete "...Baby One More Time" estava infeliz sob essa tutela. E em junho de 2021, ela pediu a um juiz de Los Angeles para reverter a decisão que a "traumatizou".



A acusação feita por Britney de que a tutela a impediu de retirar o DIU gerou indignação entre grupos de defesa dos direitos reprodutivos e de seus seguidores, muitos dos quais participaram do movimento #FreeBritney (Libertem Britney).



"Quero poder me casar e ter um bebê. Tenho um DIU dentro de mim para não engravidar. Não querem que tenha mais filhos", disse a cantora em uma declaração explosiva no verão passado.



Jamie Spears foi destituído do cargo em setembro e a tutela que lhe permitia gerir as finanças da filha foi dissolvida formalmente em novembro.



- "Fazer bebês" -



Britney comentou hoje que reduzirá o número de aparições públicas, para evitar ser seguida por paparazzi.



A artista tem dois filhos - Sean e Jayden - frutos de seu casamento com Kevin Federline.



Em sua publicação nesta segunda-feira, Spears também falou de sua luta contra a depressão perinatal, dizendo que foi "absolutamente horrível".



"As mulheres não falaram disso na época (...) Algumas pessoas consideravam que que era perigoso que uma mulher se queixasse de ter um bebê dentro dela (...), mas agora elas falam disso diariamente (...) Não temos que manter essa dor como um segredo reservado", escreveu a chamada princesa do pop.



Durante o prolongado colapso mental que seguiu seu divórcio em 2006 e batalha pela custódia de seus filhos, Spears foi fotografada descalça em um posto de gasolina, carregando um dos filhos.



Hoje, ela e outras estrelas femininas do pop despertaram simpatias, depois que documentários enfatizavam o papel da imprensa especializada em celebridades na década de 2000 na origem de suas crises nervosas.



Mas na época eram perseguidas pelos paparazzi e alvo de piadas em meios de comunicação nacionais.



Matt Lauer, ex-jornalista americano que caiu em desgraça, uma vez chegou a levar Spears às lágrimas em uma entrevista difundida na televisão nacional, depois de provocar a jovem artista sobre seu estado físico enquanto ela estava grávida do segundo filho.



Spears conheceu Asghari em 2016, quando os dois participaram de um videoclipe para seu single "Slumber party".



Spears anunciou seu noivado nas redes sociais em setembro de 2021, mas ainda não informou uma data para o casamento.



Em resposta a uma pergunta do tabloide TMZ em dezembro sobre os planos de férias do casal, Asghari respondeu: "Fazer bebês".