Cantora Britney Spears anuncia gravidez

A cantora Britney Spears anunciou nesta segunda-feira que está grávida do terceiro filho, seis meses depois que um juiz de Los Angeles encerrou uma tutela polêmica, que a estrela do pop disse que a impedia de ter mais filhos.



"Fiz um teste de gravidez e terei um bebê", publicou a cantora, 40, no Instagram.



Um juiz retirou em novembro passado a tutela mantida pelo pai de Britney, que, segundo a cantora, impedia que ela retirasse um DIU, apesar da sua vontade de ter mais filhos.



"Está crescendo!", comentou a cantora, que chegou a especular que poderia estar grávida de gêmeos. O representante de Britney não respondeu a um contato feito pela AFP.



Após um colapso nervoso amplamente divulgado em 2007, quando a cantora atacou o carro de um paparazzo em um posto de gasolina, a estrela pop foi colocada sob a tutela de seu pai, Jamie Spears. A acusação feita por Britney de que a tutela a impediu de retirar um DIU gerou indignação entre seus fãs e grupos de defesa dos direitos reprodutivos.



Britney comentou hoje que reduzirá o número de aparições públicas, para evitar ser seguida por paparazzi. A artista tem dois filhos - Sean e Jayden - frutos de seu casamento com Kevin Federline. Seu atual companheiro é Sam Asghari, 28.