Ursa maltratada em circo ucraniano começa nova vida na Holanda

Encontrada em condições lamentáveis depois de ser abandonada por seu dono em meio à guerra na Ucrânia, a ursa parda Kiryusha, de 24 anos, agora terá uma nova vida em um zoológico na Holanda.



"No fim de semana, a Fundação Bears in Mind foi buscar uma ursa parda na Ucrânia que esteve vivendo em condições lamentáveis há 18 anos", informou o zoológico da cidade de Rhenen, em um comunicado.



A instituição explicou que a situação da ursa se deteriorou, devido ao conflito em curso, e que a fundação fez tudo que pôde para retirá-la da zona de guerra o mais rápido possível.



Durante anos, Kiryusha viveu dentro de uma pequena jaula, em um hotel que tinha um acampamento infantil, onde "mal tinha espaço para se mover".



O animal passou os primeiros anos de sua vida fazendo shows em um circo, até ser transferido para o hotel. Sua situação se agravou, ao ser abandonada pelo dono, que foi lutar na guerra.



"Com a guerra, os donos não têm mais condições de cuidar dos animais", explicou a diretora da Bears in Mind, Ingrid Vermeulen.



Ela também denunciou que, diante da escassez de comida, os animais estão entregues à própria sorte.



Em sua nova vida na Holanda, Kiryusha cumprirá um período de quarentena. Depois, disso, poderá circular livremente entre outros ursos resgatados em um bosque, sob supervisão do zoológico e da fundação animal.