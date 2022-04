Shehbaz Sharif foi eleito nesta segunda-feira (11) primeiro-ministro do Paquistão, em uma votação na Assembleia Nacional após a queda no fim de semana do antecessor, Imran Khan, por uma moção de censura.



Sharif foi eleito primeiro-ministro ao obter 174 votos dos 342 representantes da Assembleia, anunciou Sardar Ayaz Sadiq, presidente interino da Câmara.