Grupo sueco Ericsson suspende operações na Rússia

A gigante sueca de telecomunicações Ericsson anunciou, nesta segunda-feira (11), a suspensão de todas as suas operações na Rússia, por tempo indeterminado, devido à guerra na Ucrânia.



No final de fevereiro, o grupo já havia informado que estava encerrando seus fornecimentos para a Rússia, após o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro.



"À luz dos recentes acontecimentos e das sanções da União Europeia, a companhia suspenderá todas as suas atividades afetadas com clientes na Rússia por tempo indeterminado", informou a Ericsson em um comunicado.



A Ericsson tem cerca de 600 funcionários na Rússia e é "um importante fornecedor da principal operadora, a MTS, e para a quarta maior, a Tele2", disse uma porta-voz da empresa à AFP, acrescentando que, junto com a Ucrânia, a Rússia representa menos de 2% da receita.



Centenas de empresas ocidentais, da Ikea à Coca-Cola, passando por McDonald's e Inditex, encerraram suas atividades na Rússia desde o início do conflito ainda em curso.