O candidato da extrema direita Eric Zemmour, que obteve 7% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais francesas, pediu neste domingo (10) votos para a ultradireitista Marine Le Pen no segundo turno de 24 de abril, quando enfrentará o presidente Emmanuel Macron (centro).



"Tenho muitos desacordos com Marine Le Pen. Mas enfrenta um homem que traiu 2 milhões de imigrantes, que nunca mencionou o tema da identidade. Eu não me enganei de adversário", afirmou Zemmour, que pediu a seus simpatizantes "votar e Marine Le Pen".