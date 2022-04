O esquerdista Jean-Luc Mélencon, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais, pediu neste domingo (10) para "não votar" na ultradireitista Marine Le Pen no segundo turno das presidenciais francesas de 24 de abril, quando enfrentará o presidente de centro Emmanuel Macron.



"Nâo se deve dar nem um só voto para Le Pen!", disse Mélenchon a simpatizantes, sem pedir votos explicitamente a Macron, como já fez a maioria dos candidatos de esquerda derrotados no pleito. Segundo estimativas, Mélenchon teve cerca de 20% dos votos.