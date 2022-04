Peru declara situação de emergência no turismo por crise gerada pela pandemia

O Peru declarou, neste sábado (9), estado de emergência até 31 de dezembro para o setor de turismo e emitiu medidas para conter a crise na atividade turística, consequência da pandemia de covid-19.



"Declara-se o setor do turismo a nível nacional em estado de emergência até 31 de dezembro de 2022, devido aos efeitos gerados pela Covid-19", indica um decreto publicado no diário oficial.



Segundo o decreto, o Ministério do Comércio Exterior e Turismo (Mincetur) vai aprovar "o Plano de Emergência do Setor de Turismo em um prazo de 15 dias".



Esse plano incluirá "medidas de resgate financeiro, apoio econômico, facilitação do turismo, promoção do investimento no turismo e promoção turística", afirma o decreto.



O Peru passou de receber 4,4 milhões de turistas estrangeiros em 2019 para apenas 900.000 em 2020. Em 2021, receberam somente 400.000 turistas, segundo o Ministério do Comércio Exterior.



A economia peruana caiu 11,12% em 2020 e esteve em recessão até junho de 2021, mas o golpe foi muito maior no turismo (-50,45%).



O país começou a sofrer a terceira onda da pandemia em dezembro de 2021, mas as infecções diminuíram consideravelmente nas últimas 10 semanas.



Com 33 milhões de habitantes, o Peru acumula oficialmente mais de 3,5 milhões de casos de coronavírus e mais de 212 mil mortes.