Ucrania anuncia nova troca de prisioneros com a Rússia

A Ucrânia anunciou neste sábado (9) que realizou a "terceira troca" de prisioneros com a Rússia, o que permitiu a libertação de 12 soldados e 14 civis ucranianos.



"Por ordem do presidente (Volodymyr) Zelensky, a terceira troca de prisioneiros ocorreu hoje. Doze de nossos soldados estão voltando para casa, incluindo uma oficial. Também permitimos a libertação de 14 civis, incluindo nove mulheres", afirmou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, no Telegram.



A Ucrânia realizou sua primeira troca de presos com a Rússia no final de março, um mês após o início do conflito, quando dez soldados russos foram trocados por dez militares ucranianos. No mesmo acordo, onze marinheiros civis russos, resgatados de um navio que afundou no Mar Negro perto de Odessa, foram enviados à Rússia em troca da libertação de 19 marinheiros civis ucranianos, capturados pelos russos.



Em 1º de abril, a Ucrânia anunciou a libertação de 86 de seus militares capturados pela Rússia, em uma troca por militares russos cuja quantidade não foi informada.