EUA está 'profundamente preocupado' com denúncias de 'limpeza étnica' na Etiópia

Os Estados Unidos expressaram, nesta sexta-feira (8), sua preocupação com um relatório que denunciou que as forças de segurança da região do Tigré, no norte da Etiópia, cometeram abusos contra os moradores equivalentes a crimes de guerra e contra a humanidade.



"Os Estados Unidos reiteram sua profunda preocupação com os contínuos relatos de atrocidades por motivos étnicos cometidas pelas autoridades de Amhara no oeste do Tigré", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, após o relatório de organizações dos direitos humanos divulgado nesta semana.



"Particularmente, estamos profundamente preocupados com a conclusão do relatório de que esses atos equivalem a uma limpeza étnica", acrescentou.



Segundo Price, "os contínuos relatos de atrocidades destacam a urgência de acabar com o conflito militar".



O relatório da Anistia Internacional e da Human Rights Watch (HRW), denominado "Te apagaremos desta terra", denunciou que os civis do Tigré foram alvo de "uma campanha de limpeza étnica implacável" na região, disputada desde o início da guerra da Etiópia em novembro de 2020.



Nos meses seguintes, várias centenas de milhares de moradores foram expulsos do oeste do Tigré pelas forças de segurança e pelas autoridades civis e submetidos a estupros, assassinatos e fome forçada.



HRW e a Anistia entrevistaram mais de 400 pessoas, incluindo refugiados que fugiram para o Sudão e testemunhas da violência que ainda vivem no oeste do Tigré e em outras partes da Etiópia.



"Renovamos nosso apelo a todos os atores armados para que renunciem e acabem com os abusos contra os direitos humanos e a violência contra os civis", expressou o porta-voz americano.