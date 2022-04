Rússia expulsa 45 diplomatas poloneses

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (8), a expulsão de 45 diplomatas poloneses em represália por uma medida equivalente decidida no final de março pela Polônia.



"Devido ao princípio de reciprocidade, 45 colaboradores da embaixada da Polônia e de seus consulados gerais en Irkutsk, Kaliningrado e São Petersburgo foram declarados 'persona non grata'", declarou o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado.



Esses diplomatas deverão abandonar a Rússia antes de 13 de abril, segundo a mesma fonte.



No final de março, a Polônia anunciou a expulsão de "45 espiões russos que se faziam passar por diplomatas", no contexto da ofensiva russa na Ucrânia desde 24 de fevereiro.



Essa medida demonstra uma "vontade consciente de Varsóvia de destruir definitivamente as relações bilaterais", afirmou a diplomacia russa nesta sexta-feira.



Nos últimos dias, dezenas de diplomatas russos foram expulsos de países europeus, particularmente da Alemanha, Itália, França e Espanha.



A Rússia provavelmente tomará as mesmas medidas.



Nesta sexta-feira, a Rússia anunciou a expulsão de dois diplomatas búlgaros em resposta a uma medida semelhante adotada em março.