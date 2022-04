UE já congelou EUR 29,5 bilhões em ativos russos

A União Europeia (UE) congelou pelo menos 29,5 bilhões de euros (US$ 32 bilhões) em ativos russos e bielorrussos até agora, no âmbito das sanções impostas pela guerra na Ucrânia - informou a Comissão Europeia, conforme balanço parcial divulgado nesta sexta-feira (8).



Este levantamento "ainda está sendo feito", disse o Executivo europeu em um comunicado.



Os ativos incluem barcos, helicópteros, imóveis e obras de arte no valor de quase 6,7 bilhões de euros.



Bruxelas pediu aos Estados-membros que compartilhem suas informações e, até o momento, "mais da metade deles" enviou seus dados.



O comissário de Justiça da UE, Didier Reynders, convidou "todos os Estados-Membros a tomarem todas as medidas necessárias para aplicar as sanções, e aqueles que ainda não fizeram isso, a informarem a Comissão sem demora".



"Adotar sanções não é suficiente. Também é importante colocá-las em prática e monitorar nosso progresso", declarou, em um comunicado.



A UE aprovou um quinto pacote de sanções contra a Rússia na quinta-feira (7), que inclui um embargo ao carvão russo e o fechamento de portos europeus para navios russos.



Este novo pacote de sanções amplia a lista negativa que afeta "oligarcas" e líderes políticos da Rússia, de Belarus e das repúblicas separatistas pró-russas de Lugansk e Donetsk.



Os indivíduos e entidades desta lista não podem entrar na UE e seus ativos foram congelados.