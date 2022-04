A União Europeia (UE) congelou pelo menos 29,5 bilhões de euros (US$ 32 bilhões) em ativos russos e bielorrussos até agora, no âmbito das sanções impostas pela guerra na Ucrânia - informou a Comissão Europeia, conforme balanço parcial divulgado nesta sexta-feira (8).



Este levantamento "ainda está sendo feito", disse o Executivo europeu em um comunicado.



Os ativos incluem barcos, helicópteros, imóveis e obras de arte no valor de quase 6,7 bilhões de euros.



Bruxelas pediu aos Estados-membros que compartilhem suas informações e, até o momento, "mais da metade deles" enviou seus dados.