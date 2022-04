União Europeia impõe embargo ao carvão russo

Os países da União Europeia (UE) aprovaram, nesta quinta-feira (7), um embargo ao carvão russo e o fechamento dos portos europeus às embarcações do país, no âmbito da quinta rodada de sanções contra Moscou pela invasão da Ucrânia.



A nova bateria de sanções, que um funcionário da presidência francesa do Conselho da UE classificou de "bastante substanciais", é consequência da descoberta, na semana passada, de dezenas de corpos de civis na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev.



Também inclui medidas que restringem as exportações de bens de tecnologia de ponta para a Rússia, avaliadas em 10 bilhões de euros, e o congelamento de ativos de diversos bancos russos.



Esta é a primeira vez que os membros do bloco aprovam medidas contra o setor energético russo, do qual dependem muitos países da Europa. A UE importa 45% de seu carvão da Rússia, o que equivale a cerca de 4 bilhões de euros por ano. O embargo entrará em vigor no início de agosto.



Além disso, a UE ampliou a lista de produtos russos cuja importação está proibida no bloco, para incluir algumas "matérias-primas e materiais fundamentais", com valor estimado em 5,5 bilhões de euros por ano, em uma tentativa de prejudicar o esforço de guerra russo.



Em uma série de mensagens publicadas no Twitter, a presidência francesa da UE também assinalou que transportadoras russas e bielorrussas estão proibidas de operar no território do bloco.



A lista com pessoas sancionadas pela UE foi ampliada para 200 indivíduos, com a inclusão de oligarcas russos e das duas filhas adultas de Vladimir Putin, segundo um documento ao qual a AFP teve acesso.



A Rússia "vai sofrer uma longa queda até o isolamento econômico, financeiro e tecnológico", explicou no Twitter a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



