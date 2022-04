Autoridades ucranianas reportaram nesta quinta-feira a descoberta de 26 corpos retirados dos escombros de dois prédios bombardeados em Borodianka, a noroeste de Kiev.



"Apenas a população civil foi alvo dos ataques: aqui não há nenhuma base militar", publicou a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, no Facebook, acrescentando que "é impossível prever" quantos mortos houve no local.



Borodianka, localidade que passou recentemente para as mãos ucranianas, "é a cidade mais destruída da região", acrescentou a procuradora.



Descobertas macabras se multiplicam há dias nas cidades dessa área, devastada por combates.