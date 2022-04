Desenho inédito de Michelangelo estimado em US$ 32,7 milhões será leiloado em Paris

Um desenho inédito que representa o primeiro nu conhecido do pintor Michelangelo e cujo valor é estimado em 30 milhões de euros, foi apresentado nesta quinta-feira (7) na casa Christie's em Paris, antes de seu leilão em 18 de maio.



"Há menos de dez desenhos de Michelangelo ainda em mãos privadas", afirma Hélène Rihal, diretora do depatamento de desenhos antigos da Christie's, sobre esta obra do gênio do Renascentismo italiano (1475-1564).



O desenho, que data do final do século XV, "escapou durante muito tempo da atenção dos especialistas" e está em "bom estado de conservação", destacou a casa de leilões.



Feito com caneta e tinta marrom, a obra foi posta a venda em 1907 no hotel Drouot sob o nome "Escola de Michelangelo".



Em setembro de 2019, foi declarada "tesouro nacional" pelo patrimônio francês, o que proíbe sua saída do território nacional durante trinta meses e dá ao Estado francês e seus museus a oportunidade de comprá-lo.



Os amantes de arte também poderão admirá-lo em Paris a partir de 13 de maio



O esboço, com as dimensões de uma folha A4, parece se inspirar em um afresco de Masaccio ("Batismo dos neófitos") e ilustra o interesse de Michelangelo, também escultor, pela representação do corpo masculino.



