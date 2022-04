Vevo investiga hackeamento de canais de artistas no YouTube

Vevo, um serviço que oferece vídeos de música em alta definição no YouTube, confirmou nesta quarta-feira (6) o hackeamento dos canais de vários artistas globais renomados e a abertura de uma investigação interna.



Os canais de Justin Bieber, Drake, Taylor Swift, Eminem, Kanye West e outros cantores foram hackeados na terça-feira.



Um vídeo de Paco Sanz, um espanhol condenado no ano passado a dois anos de prisão por alegar falsamente ter câncer terminal e fraudar anônimos e celebridades, foi transmitido por algumas horas nas contas dessas celebridades.



"Esses vídeos baixados irregularmente foram removidos pela Vevo", disse à AFP um porta-voz do serviço, lançado em 2009 pela Universal Music e pela Sony Music como uma joint venture.



A Vevo, no entanto, afirma que os hackers não tiveram acesso a "nenhum conteúdo pré-existente".



"Embora os canais dos artistas estejam protegidos e o incidente tenha sido resolvido, a Vevo revisará nossos sistemas de segurança como parte de nossas boas práticas", acrescentou o porta-voz.



O YouTube ainda não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.



A Vevo já havia sido vítima de um aparente hackamento em abril de 2018, quando os videoclipes mais populares do YouTube, incluindo o sucesso global "Despacito", desapareceram brevemente da plataforma.



