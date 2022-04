O presidente americano, Joe Biden, qualificou nesta quarta-feira (6) de "crimes de guerra graves" o massacre de civis ucranianos supostamente pelas mãos de tropas russas na cidade de Bucha.



"Estou certo de que vocês viram as imagens de Bucha, nos arredores de Kiev: corpos deixados nas ruas quando as tropas russas se retiraram, alguns com tiros na parte posterior da cabeça e as mãos amarradas atrás das costas", disse Biden em um ato sindical. "O que está acontecendo não é outra coisa senão crimes de guerra graves", disse.