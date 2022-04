Putin denuncia 'provocação grosseira e cínica' da Ucrânia em Bucha

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou de "provocação grosseira e cínica" das autoridades ucranianas a descoberta de corpos de civis na cidade de Bucha, após a retirada das forças russas.



Durante um encontro com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, Putin citou uma "provocação grosseira e cínica por parte do regime de Kiev na cidade de Bucha", segundo um comunicado do Kremlin.



Esta é a primeira reação do presidente russo ao caso, que provocou indignação internacional.



Antes de Putin, outros funcionários russos haviam negado que as forças russas tenham cometido abusos em Bucha, enquanto o Kremlin qualificou como "montagem" as imagens de corpos espalhados nas ruas dessa cidade, publicadas pelos meios de comunicação.



Nesta quarta-feira (6), a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, acusou os responsáveis e meios de comunicação ocidentais de "emitir um veredicto de 'culpado' contra nosso país (...) sem sequer tentar verificar nada".



"Esta falsificação criminal foi inventada para justificar o próximo pacote de sanções" contra Moscou, disse ela, julgando os veículos de comunicação ocidentais como "cúmplices".



Segundo a porta-voz, a parte ucraniana executou civis em Bucha, ou transportou corpos para a suposta cena.



O Exército russo acusou a Ucrânia de construir cenários similares em outras localidades de onde as forças russas se retiraram.



Desde 24 de fevereiro, a Rússia realiza uma ofensiva militar na Ucrânia. Em resposta, os países ocidentais impuseram severas sanções econômicas contra Moscou.