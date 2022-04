Ex-presidente de Burkina Faso condenado à prisão perpétua por assassinato de antecessor

O ex-presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, foi condenado nesta quarta-feira, à revelia, à prisão perpétua por sua participação na morte do antecessor Thomas Sankara, assassinado ao lado de outras 12 pessoas durante um golpe de Estado em 1987.



O tribunal militar de Uagadugu também condenou à prisão perpétua o comandante de sua guarda, Hyacinthe Kafando, e o general Gilbert Diendéré, um dos comandantes do exército durante o golpe de 1987.



Blaise Compaoré, exilado desde 2014 na Costa do Marfim, e Hyacinthe Kafando, foragido desde 2016, foram os grandes ausentes no julgamento iniciado há seis meses



Compaoré, acusado de organizar o assassinato de Sankara - algo que ele sempre negou - foi derrubado em 2014 por um movimento de protesto, o que o levou a buscar exílio na Costa do Marfim.



O veredicto encerra o julgamento iniciado há seis meses, 34 anos depois da morte de Sankara, um ícone pan-africano assassinado durante um golpe de Estado que levou Compaoré ao poder.