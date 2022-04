Holanda imobiliza 14 iates por sanções contra Rússia

As autoridades holandesas imobilizaram 14 iates em estaleiros, 12 deles em construção e dois em manutenção, já que são objeto de sanções impostas contra a Rússia - anunciou o ministro das Relações Exteriores, Wopke Hoekstra, nesta quarta-feira (6).



"Levando-se em conta as medidas atuais, esses navios não podem ser entregues, transferidos, ou exportados no momento", declarou o chanceler Hoekstra em uma carta ao Parlamento holandês.



Os 12 navios em construção são iates de luxo de mais de 35 metros de comprimento que estão sendo montados em cinco estaleiros diferentes para os "efetivos beneficiários russos".



"Não são pessoas que constam como tal nas listas de sanções europeias", disse o ministro, acrescentando que "as estruturas de propriedade destes iates estão sendo objeto de uma investigação mais profunda".



Os dois iates em manutenção também estão sendo cuidadosamente analisados.



"A relação de um destes iates com uma pessoa consta nas listas europeias de sanções é objeto de uma investigação", afirmou Hoekstra.



Vários países europeus anunciaram a imobilização de navios de luxo pertencentes a pessoas, ou a entidades, afetadas pelas sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia.



"O governo ressalta que o respeito e a aplicação de sanções são de grande importância", frisou Hoekstra.



Segundo o ministro, em torno de 516 milhões de euros em ativos e 155 milhões de euros em transações (US$ 562 milhões e US$ 169 milhões, respectivamente) foram congelados na Holanda.