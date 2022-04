Zelensky critica "indecisão" europeia sobre sanções à Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a indecisão da União Europeia (UE) no momento de impor sanções contra as importações de energia da Rússia e afirmou que alguns líderes estão mais preocupados com as perdas empresariais que com os crimes de guerra.



"Não posso tolerar nenhuma indecisão depois de tudo que vivemos na Ucrânia e tudo que as tropas russas fizeram", afirmou Zelensky em um discurso por videoconferência no Parlamento da Irlanda.



"Enquanto o mundo inteiro está ciente dos crimes cometidos contra nosso povo, nós ainda temos que convencer as empresas europeias a deixar o mercado russo, temos que convencer os políticos estrangeiros a cortar os vínculos dos bancos russos com o sistema financeiro internacional, temos convencer a Europa de que o petróleo russo não pode financiar a máquina de guerra russa", argumentou.



"A única coisa que falta é uma mudança de ponto de vista de alguns líderes - políticos ou empresariais - que ainda pensam que a guerra e os crimes de guerra não são tão horríveis quanto as perdas financeiras", acrescentou.