Teste de foguete lunar gigante da Nasa é adiado

O último teste do foguete gigante da Nasa para ir à Lua, o SLS, foi adiado para permitir o lançamento de um foguete SpaceX, anunciou a agência espacial americana nesta terça-feira (5).



O ensaio geral para o SLS e o lançamento do foguete SpaceX estavam programados para sexta-feira no mesmo horário de Cabo Canaveral, na Flórida. Um da plataforma 39B e outro da plataforma 39A no Kennedy Space Center.



O teste do foguete lunar começará logo após o lançamento da SpaceX, que transportará três empresários e um ex-astronauta para a estação espacial internacional (ISS), enquanto o foguete SLS de 98 metros de altura permanecerá em espera em sua plataforma.



Antes de sua partida para a Lua, prevista para o final deste ano, todas as etapas para seu lançamento devem ser ensaiadas, desde o abastecimento dos tanques até a contagem regressiva, que será interrompida logo antes da partida dos motores.



O teste que começou na sexta-feira passada estava programado para terminar no domingo, mas as equipes da Nasa encontraram "uma grande variedade de desafios técnicos" e problemas climáticos no sábado, explicou Mike Sarafin, gerente do programa Artemis da Nasa para o retorno à Lua.



"Não se tratam de problemas maiores", acrescentou Sarafin. "Não encontramos falhas fundamentais ou problemas de design."



Artemis 1, cujo desenvolvimento está anos atrasado, será a primeira missão do SLS.