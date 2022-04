Biden e Obama voltam a formar uma equipe por um dia

Joe Biden e Barack Obama voltam a se encontrar nesta terça-feira (5) durante a visita do ex-presidente dos Estados Unidos a seu ex-vice-presidente na Casa Branca.



O objetivo do encontro é tentar recuperar a força democrata antes das eleições de meio de mandato.



Será a primeira vez de Obama nas salas históricas da sede do governo americano desde que deixou o cargo há cinco anos, quando entregou o poder a Donald Trump.



Também será um momento comovente para Biden, que serviu por dois mandatos como braço direito do primeiro presidente negro dos EUA, antes de desistir da aposentadoria para vencer Trump nas eleições.



Afetado pelas consequências da pandemia de covid-19, a inflação galopante, uma oposição republicana obstrucionista e a invasão russa da Ucrânia, em pouco mais de um ano o presidente conheceu as dificuldades reais de seu cargo. Seus índices de aprovação nas pesquisas estão muito ruins. Ficaram estagnados na faixa de 40%, com poucos sinais de melhora.



O motivo para a reunião, no entanto, é um acontecimento político feliz: o 12º aniversário da Lei de Assistência Acessível, considerada uma grande conquista interna de Obama.



Conhecido popularmente como Obamacare, o plano de saúde subsidiado ampliou o acesso a serviços médicos a milhões de pessoas em um país onde muitos não têm condições financeiras para consultar um médico ou dentista e podem entrar em falência no caso de uma cirurgia de emergência.



"Tanto o presidente Biden como o ex-presidente Obama consideram que a Lei de Assistência Acessível (Obamacare) é um exemplo brilhante de como o governo pode trabalhar para o povo americano", disse a porta-foz da Casa Branca, Jen Psaki.



Os republicanos já investiram em reiteradas tentativas de eliminar o plano que denunciam como socialismo, mas o Obamacare sobreviveu à maioria dos ataques e, no mandato de Biden, foi ampliado.



"Não apenas garantiu que milhões de pessoas tenham acesso a assistência sanitária como tem sido uma oportunidade para, a partir dele, realizar mudanças e melhorias ao longo do tempo", disse Psaki.



- Almoço produtivo -



O verdadeiro objetivo da reunião entre Biden e Obama é mais amplo: uma oportunidade para reforçar a marca centrista de Biden e tranquilizar os democratas que acreditam que as pesquisas preveem uma inevitável derrota eleitoral em novembro, com os republicanos recuperando o controle do Congresso.



A Casa Branca tratou de desfazer qualquer suspeita de que Obama estaria em missão de resgata.



Os dois almoçaram, "como costumavam fazer semanalmente", disse Psaki, acrescentando que embora esta tenha sido a primeira vez que Obama foi convidado, eles "continuam se falando regularmente".



"São amigos de verdade, não apenas amigos de Washington", insistiu.



Dizem que amigos verdadeiros são raros em Washington, mas Barack e sua esposa Michelle Obama são com certeza populares entre os democratas. E este brilho pode ser pulverizado no partido.



No entanto, tratando-se das eleições de meio de mandato, Obama não é exatamente o melhor modelo: seus democratas foram derrotados no Congresso nas eleições de 2010 e 2014.



Por outro lado, Obama demostrou com sua reeleição em 2012 que um presidente pode sobreviver a terremotos - talvez uma lição para Biden em 2024, quando pode enfrentar novamente uma batalha contra Trump.