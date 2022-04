Reino Unido bloqueia US$ 350 bi do tesouro de guerra de Putin

O Reino Unido bloqueou cerca de 350 bilhões de dólares de ativos do tesouro de guerra do presidente russo Vladimir Putin, anunciou a ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, nesta terça-feira (5).



"Até agora, nossas sanções tiveram um impacto devastador naqueles que alimentam e financiam a maquinaria de guerra de Putin. Nesta semana anunciaremos que congelamos mais de 350 bilhões de dólares dos fundos de guerra de Putin", disse Truss durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo polonês Zbigniew Rau.



A ministra afirmou que essa ação significa que "mais de 60% das reservas de divisas estrangeiras de US$ 604 bilhões do regime" agora estão "indisponíveis" para o governo russo.



"As sanções coordenadas estão empurrando a economia russa de volta à era soviética. Mas podemos e devemos fazer mais", afirmou.



A ministra também declarou que pedirá aos seus sócios da OTAN e do G7 para impor novas sanções, como proibir os portos aos navios russos.



Também pedirá para "atingir as indústrias que enchem os cofres de guerra de Putin, como o ouro, e estabelecer um cronograma claro para eliminar as importações russas de petróleo, carvão e gás", acrescentou.



Truss disse que está comovida com as imagens de Bucha, onde foram encontradas dezenas de corpos no fim de semana passado após a retirada das tropas russas dos arredores da capital ucraniana.



"São ações perversas que pensávamos ter deixado no século XX", disse.