EUA: déficit comercial cai em fevereiro (-0,1%) por alta de exportações

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu ligeiramente em fevereiro, graças a uma recuperação nas exportações.



O déficit comercial de bens e serviços com o restante do mundo atingiu US$ 89,2 bilhões em fevereiro, 0,1% a menos que em janeiro, mas ainda acima dos US$ 88,5 bilhões esperados pelos analistas.



As importações tiveram uma alta de 1,3% em relação ao mês anterior, chegando a US$ 317,8 bilhões. Já as exportações subiram ainda mais: 1,8%, até US$ 228,6 bilhões.



Em fevereiro, os Estados Unidos venderam mais combustíveis e derivados de petróleo, medicamentos e produtos agrícolas, como milho, nozes e laticínios.



No setor de turismo, que entra na categoria de serviços, as "exportações" de viagens também aumentaram, à medida que algumas das restrições impostas pela pandemia da covid-19 foram sendo levantadas.



O país importou mais material industrial e menos veículos.