Militante ateu conhecido é condenado a 24 anos de prisão por blasfêmia

(foto: Reprodução/Twitter)

O militante ateu conhecido Muhammad Mubarak Bala foi condenado, nesta terça-feira (5), a 24 anos de prisão por blasfêmia em um tribunal do norte da Nigéria."O tribunal condena Muhammad Mubarak Bala a 24 anos de prisão", declarou o juiz da o Alto Tribunal de Justiça de Kano, Faruk Lawan, no final do processo.O homem de 37 anos foi acusado de enviar por Facebook textos que criticavam o Islã e o profeta Maomé, o que, segundo a Justiça, coloca em risco a paz na conservadora região muçulmana do norte, onde também se aplica a lei islâmica sharia."O tribunal condena Muhammad Mubarak Bala a 24 anos... e vai considerar o tempo que esteve na prisão aguardando o julgamento," disse o juiz local Faruk Lawan.O acusado admitiu ser culpado das acusações e o confirmou diante do tribunal.