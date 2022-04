Governo do Kuwait renuncia apenas três meses de assumir o poder

O governo do Kuwait renunciou nesta terça-feira (5), três meses depois de assumir o poder, em um momento de tensão no país, frequentemente abalado por deputados que desafiam integrantes do governo e inclusive os membros da família real de Al Sabah.



O primeiro-ministro Sabah Khaled Al Sabah entregou a carta de renúncia do governo ao príncipe herdeiro, Mechal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, informou a agência de notícias oficial Kuna.



A renúncia acontece na véspera de uma votação no Parlamento sobre uma carta de não cooperação, apresentada por 10 deputados contra o primeiro-ministro, que na semana passada foi acusado por parlamentares de práticas "inconstitucionais", incluindo corrupção.



No fim de dezembro, o Kuwait formou o quarto governo em dois anos, sem conseguir superar as crises políticas.



Em fevereiro, os ministros da Defesa e do Interior, membros da família reinante, renunciaram alegando "abuso" de poder por parte dos deputados, com procedimentos de interrogatórios muito frequentes e prolongados, embora sejam um "direito constitucional".