Cargueiro de São Vicente naufraga em águas da Venezuela e é socorrido por Trindade (ONG)

Um cargueiro com bandeira de São Vicente e Granadinas afundou em "águas jurisdicionais" da Venezuela e foi socorrido pela Guarda Costeira de Trindade e Tobago, informou a Organização Nacional de Salvamento e Segurança Marítima das águas da Venezuela (ONSA).



"O navio de carga Fair Chance naufragou(...) a cinco milhas náuticas (9,2 quilômetros) da ilha de Monos, Trindade e Tobago", informou a ONG no domingo.



"Sete (7) pessoas estavam a bordo do Fair Chance, entre elas, duas (2) foram salvas" pela Guarda Costeira de Trindade e Tobago e "cinco (5) estão desaparecidas", acrescentou.



Segundo a ONSA, a embarcação militar TTS Scarborought realizou operações de "busca e salvamento" em "águas jurisdicionais" do país sul-americano na "área territorial", que se estende até 24 milhas náuticas (44 km) da costa de um país.



Segundo a ONU, um país tem jurisdição nesta região em matéria aduaneira, fiscal, migratória ou sanitária. O limite do mar territorial são 12 milhas náuticas (22 km).



A embarcação, segundo o jornal Daily Express de Trindade e Tobago, transportava aço carregado em Puerto España. O capitão Dexter Chance está entre os desaparecidos, segundo a publicação.



O St. Vincent Times informou que os tripulantes são de São Vicente e Granadinas e Granada.



Em fevereiro, o TTS Scarborought se envolveu em um incidente que deixou um bebê morto, quando um barco da Guarda Costeira abriu fogo contra um bote com migrantes da Venezuela. Caracas e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediram uma investigação sobre o caso.