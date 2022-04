Quirguistão anuncia acordo para assumir controle da maior mina de ouro

O presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, anunciou nesta segunda-feira (4) um acordo com o investidor canadense Centerra Gold que concede ao governo o controle da maior mina de ouro, a Kumtor, e encerra uma disputa de anos.



"A mina de Kumtor foi completa e irrevogavelmente devolvida ao nosso país", disse Japarov ao vivo na televisão nacional.



A mina de Kumtor, uma das maiores do mundo, é fundamental para a economia desta ex-república soviética da Ásia Central.



"Acabamos de assinar um acordo com Centerra", disse, felicitando o povo de seu país e afirmando que "é, de fato, um ponto de virada", quase um ano depois que as autoridades confiscaram a mina.



Segundo um comunicado das autoridades, o acordo implica "uma clara separação e resolução de todas as disputas entre o governo do Quirguistão, Centerra e Kyrgyzaltyn", a empresa estatal de mineração de ouro do Quirguistão.



Conforme os termos do acordo e com uma troca de ações, o Quirguistão e o Kyrgyzaltyn recuperam o controle total da mina e receberão os lucros a partir de 15 de maio de 2021.



Centerra pagará 50 milhões de dólares para "preservar e proteger os recursos naturais do país", assim como um pagamento de quase 11 milhões de dólares a Kyrgyzaltyn.



Em 2020, a mina de Kumtor representou cerca de 12,5% do PIB do Quirguistão, segundo Centerra Gold, que está na Bolsa de Toronto.