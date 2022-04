Autoridades anunciam descoberta de 57 corpos em vala comum da cidade ucraniana de Bucha

Os corpos de 57 pessoas foram encontrados em uma vala comum na cidade de Bucha, na região de Kiev e recuperada esta semana pelas tropas ucranianas, afirmou neste domingo Serhii Kaplychny, comandante dos socorristas da localidade, que mostrou o lugar à AFP.



Dez cadáveres eram visíveis, alguns deles parcialmente enterrados atrás de uma igreja do centro da localidade, que fica ao noroeste da capital ucraniana.



Alguns estavam em sacos mortuários, outros com suas roupas civis.



"Aqui, nesta grande cova, 57 pessoas estão enterradas", disse Kaplychnyi, que organizando a recuperação dos corpos.



Após a descoberta no sábado de vários cadáveres nas ruas de Bucha, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, denunciou neste domingo um ato "deliberado" das forças russas.