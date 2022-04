Onze prefeitos e autoridades locais sequestrados pelos russos na Ucrânia

Onze prefeitos e autoridades locais da Ucrânia estão em cativeiro depois que foram sequestrados pelas tropas russas, afirmou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.



"Hoje, 11 líderes de comunidades locais das regiões de Kiev, Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Donetsk estão em cativeiro", declarou Vereshchuk em um vídeo publicado no Telegram.



"Informamos ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), a ONU, a todas as organizações possíveis, como acontece com outros civis desaparecidos", acrescentou, antes de pedir "que façam todo o possível para seu retorno".



Os anúncios de sequestros de vários prefeitos de cidades ucranianas nos territórios ocupados pelo exército russo desde o início da invasão em 24 de fevereiro provocaram a condenação da União Europeia.



Um deles, o prefeito de Melitopol (sul), foi libertado em troca de vários soldados russos.