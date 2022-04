Uma pessoa morreu e 37 ficaram feridas em uma explosão na madrugada de domingo em uma discoteca da capital do Azerbaijão, informou a Procuradoria Geral do país do Cáucaso.



A explosão aconteceu em uma casa noturna da rua Tarlan Aliyarbeyov, na capital Baku, foi provocada por um vazamento de gás, segundo a empresa Azerigas.



A vítima fatal, Maya Ajundova, de 43 anos, era funcionária do estabelecimento.



Trinta e sete pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave.



De acordo com fontes médica, entre os feridos estão um italiano e um senegalês.