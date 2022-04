Ao menos 20 cadáveres em rua de Bucha, perto de Kiev

Os corpos de pelo menos 20 pessoas em trajes civis estavam espalhados neste sábado (2) em uma rua de Bucha, cidade a noroeste de Kiev, recapturada pelas forças ucranianas.



Um dos cadáveres estava com as mãos amarradas nas costas, informou um jornalista da AFP. Os corpos estavam espalhados por várias centenas de metros, sem que a causa das mortes esteja clara.



As tropas russas se retiraram de várias localidades perto de Kiev, tendo falhado em sua tentativa de cercar a capital. As autoridades ucranianas declararam que Bucha havia sido "libertada".



Os combates e bombardeios deixaram cenas apocalípticas em Bucha, com buracos em prédios residenciais e carros esmagados em várias partes da cidade, informaram repórteres da AFP.



As autoridades ucranianas disseram que ainda não sabem a identidade das vítimas ou como morreram.



"Este território não estava sob controle ucraniano" quando foram mortos, disse à AFP uma autoridade regional de Kiev, pedindo anonimato.



"Acabamos de entrar em Bucha (...) Ainda não sabemos o que aconteceu aqui", acrescentou.



"Podem ser civis mortos em um bombardeio ou podem ter sido mortos por soldados russos. As forças de segurança vão descobrir", acrescentou.



Dezesseis dos 20 corpos estavam numa calçada ou próximos a ela. Três estavam no meio da rua e um no pátio de uma casa.



Um passaporte ucraniano estava perto do corpo amarrado.



Todos os mortos usavam roupas civis: casacos, jaquetas ou suéteres, jeans, tênis ou botas.



Dois estavam ao lado de bicicletas e outro perto de um carro abandonado. Alguns estavam de bruços e outros de costas.



Os rostos dos falecidos tinham aparência cerosa, o que poderia indicar que estavam no local há vários dias.



- "Fossas comuns" -



Bucha e a cidade vizinha de Irpin foram palco de alguns dos combates mais ferozes desde que a Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro.



Essas duas cidades resistiram, mas pagaram um preço muito alto. A maioria de seus habitantes fugiu.



As forças ucranianas só conseguiram acesso a Bucha um ou dois dias atrás, após quase um mês de ocupação russa.



Segundo o prefeito da cidade, Anatoly Fedoruk, 280 pessoas tiveram que ser enterradas em "valas comuns" porque era impossível fazê-lo em cemitérios, ainda expostos aos bombardeios russos.



A rua de Bucha onde os 20 corpos foram encontrados, estava cheia de escombros e linhas de energia no chão.



Todas as casas da área pareciam vazias. Um carro prateado estava crivado de balas e vários corpos foram encontrados perto de uma caminhonete carbonizada.



Dezenas de ambulâncias se dirigiram ao local neste sábado. De acordo com as autoridades ucranianas, estão retirando os corpos da região há vários dias.



Outros dois corpos foram encontrados em outra área da cidade. Um estava coberto por um lençol, perto de um complexo de apartamentos bastante danificado, não muito longe da estação.