Mais de 170 detidos na Rússia em protestos contra conflito na Ucrânia

Mais de 170 pessoas foram detidas neste sábado na Rússia por ações de protesto contra a ofensiva na Ucrânia, anunciou a ONG OVD-Info, que monitora as detenções no país.



"Até 13H00 GMT (10H00 de Brasília), 178 pessoas foram detidas em 15 cidades russas", afirmou a organização em um comunicado.



Em Moscou, um protesto contra a intervenção militar russa na Ucrânia foi marcado para as 11H00 GMT no Parque Zaryadye, perto do Kremlin. Pouco depois, a polícia começou a prender pessoas sentadas nos bancos do parque, em no meio de uma tempestade de neve.



Mais de 30 viaturas da polícia foram posicionadas ao redor do parque e nas proximidades do Kremlin. Ao menos 20 pessoas foram detidas.



A polícia também prendeu manifestantes em São Petersburgo.



Os protestos contra a operação militar russa na Ucrânia foram anunciados nas redes sociais para este sábado por opositores da ofensiva russa em 30 cidades, de Vladivostok (extremo oriente) a Sochi (sul).



Os organizadores também afirmaram em um comunicado que pretendiam protestar contra "o colapso da economia russa, contra (o presidente russo Vladimir) Putin" e pela libertação do opositor preso Alexei Navalny.