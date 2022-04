Petróleo mantém desempenho apesar de liberação de reservas

Os preços do petróleo consolidaram suas posições nesta sexta-feira (1) após o compromisso dos membros da Agência Internacional da Energia (AIE) de recorrer a suas reservas estratégicas para estabilizar o mercado.



O barril de Brent para entrega em junho não perdeu mais que 0,30%, fechando a 104,39 dólares no mercado londrino.



Em Nova York, o barril de WTI, para entrega em maio, caiu 1% a 99,27 dólares. É a primeira vez em duas semanas que fecha a menos de 100 dólares.



Cerca de 30 países da AIE somaram-se à decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de liberar reservas de petróleo para abaixar seu preço.



A agência não deu cifras, mas Biden disse que "dezenas de milhões de barris" se somaram aos 180 milhões que os Estados Unidos vão liberar.



"Precisa-se que estes barris cheguem ao mercado. E isso leva tempo", disse Andrew Lebow, da Commodity Research.



Bart Melek, da empresa TD Securities, disse que o uso das reservas estratégicas "pode aliviar as preocupações a curto prazo sobre as tensões, mas não aponta aos problemas de longo prazo".