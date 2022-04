Ônibus com moradores da cidade ucraniana de Mariupol chegam à Zaporizhzhia

Vários ônibus com moradores da cidade ucraniana de Mariupol, sitiada e bombardeada pelas tropas russas, chegaram na noite desta sexta-feira (1º) à Zaporizhzhia, uma cidade ucraniana controlada pelo exército de Kiev, segundo jornalistas da AFP no local.



Os ônibus transportavam habitantes de Mariupol que conseguiram chegar à cidade de Berdiansk, ocupada pelas forças russas, onde foram recebidos pelo comboio humanitário, segundo informaram habitantes e funcionários.



A vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, confirmou a informação em um vídeo no Telegram.



"No dia de hoje, enquanto gravamos esse vídeo, 42 ônibus já estão a caminho para levar os moradores de Mariupol para um lugar seguro", disse.



"Sabemos o quanto esperam ser salvos. Cada dia tentaremos outra vez até que tenham a oportunidade de sair da cidade e, acima de tudo, de viver em paz", acrescentou.



Na quinta-feira, Vereshchuk disse que o governo ucraniano havia começado a enviar 45 ônibus para evacuar civis da cidade portuária, depois que a Rússia anunciou uma trégua.



Na sexta, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) informou que a equipe enviada para Mariupol teve que voltar pois continuar a evacuação era "impossível".