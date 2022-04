Os Estados Unidos impuseram nesta sexta-feira(1) sanções a uma organização de pesquisa norte-coreana e quatro subsidiárias por supostas ligações a um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais após testes recentes do Estado com armas nucleares.



O Tesouro dos EUA disse ter como alvo as cinco entidades por apoiarem o "desenvolvimento de armas de destruição em massa e programas de mísseis balísticos da Coreia do Norte, violando várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas".