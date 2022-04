Europol envia equipes a países europeus vizinhos da Ucrânia

A Agência Europeia de Polícia, a Europol, informou nesta sexta-feira ter enviado equipes para a fronteira com a Ucrânia a países vizinhos para lutar contra a ação de criminosos e "terroristas" que tentam entrar na União Europeia junto ao fluxo de refugiados.



"Com a intenção de proteger a União Europeia e os refugiados ucranianos contra as ameaças criminosas, a Europol deslocou equipes de operação nos países vizinhos da Ucrânia, declarou a agência em um comunicado.



A pedido destes países, a Europol dispõe agora de agentes na Lituânia, Polônia, Romênia, Eslováquia e Moldávia, e, em breve, na Hungria.



Compostas por especialistas da Europol e de funcionários de outros órgãos, essas equipes vão ajudar as autoridades nacionais nos controles secundários de segurança e nas investigações nas fronteiras externas europeias.



Estão ali para obter informações sobre o terreno e "identificar os criminosos e terroristas que tentam entrar na UE junto ao fluxo de refugiados", explicou a Europol.



"Esses controles de segurança secundários são uma ferramenta importante para gerenciar a chegada massiva de refugiados que fogem da Ucrânia", continuou a agência.



A Europol havia enviado equipes similares a pedido dos Estados membros da UE aos países afetados pela chegada de migrantes às margens do Mediterrâneo em 2016.