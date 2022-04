Presidente mexicano critica 'narcoséries' da Netflix: 'Pintam um mundo cor de rosa'

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta quinta-feira (31) as "narcoséries" transmitidas por plataformas como a Netflix, muito populares na América Latina, por considerar que elas mostram um "mundo cor de rosa" que oculta a tragédia do consumo de drogas.



López Obrador disse que, em contraposição a essa fantasia, seu governo trata "abertamente" da cara mais nefasta do narcotráfico: a morte de jovens por consumo de drogas sintéticas.



"É tudo manipulado nas séries da Netflix, onde se pintam mundos cor de rosa, gangues de (...) narcotraficantes, com atores, homens, mulheres lindas, residências, carros novos, joias, roupas de marca, poder", declarou em sua coletiva de imprensa habitual.



O presidente de esquerda também criticou a maneira como essas produções retratam a submissão das autoridades às máfias.



Em seu catálogo, a Netflix tem dezenas de filmes, séries e documentários sobre o tráfico de drogas. Vários estão entre os mais populares, como "A Rainha do Sul", "Senhor dos Céus" e "As Bonecas da Máfia".



"Não há nada que provoque tanto sofrimento, destruição, sobretudo de jovens. E estamos falando de milhares de mortes. Nos Estados Unidos é um problema grave", afirmou o governante durante a coletiva em que foi apresentado um relatório sobre o avanço do consumo e o tráfico de drogas no México.



Em ocasiões anteriores, López Obrador disse que não era a favor de proibir conteúdos desse tipo, como tentaram sem sucesso legisladores, mas sim de que tenham uma visão mais crítica.



O México vive uma espiral de violência que já deixou cerca de 340 mil mortos desde 2006, quando foi lançada uma operação militar antidrogas. Segundo o presidente, 75% desses homicídios estão ligados ao comércio de alucinógenos.



A criminalidade alcançou em 2017 um produtor independente que buscava locações para a 4ª temporada de "Narcos". Ele foi assassinado a tiros em uma zona rural do estado do México.



Outras expressões como os ""arcocorridos", músicas que relatam a vida dos grandes chefes do narcotráfico, também acabaram na mira das autoridades.



Em Sinaloa, no noroeste do país, berço da maioria dos "capos" mexicanos e onde surgiu a chamada "narcocultura", está proibida a difusão desses temas em meios de comunicação e locais públicos.



