Popularidade de Putin aumenta desde a ofensiva na Ucrânia, diz pesquisa independente

Cerca de 83% dos russos aprovam a ação de Vladimir Putin, que ganhou 12 pontos de popularidade em comparação com fevereiro, segundo pesquisa publicada nesta quinta-feira (31) pelo instituto independente russo Levada, sua primeira pesquisa desde o início da ofensiva na Ucrânia.



Apenas 15% dos russos dizem que não aprovam a ação do presidente (-12% em um mês) e 2% não têm opinião.



O primeiro-ministro Mikhail Missouri ganhou 11 pontos (71%, contra 60% em fevereiro) e o governo 15 pontos (70% contra 55% em fevereiro).



Pesquisas anteriores haviam sido divulgadas nas últimas semanas e já mostravam o índice de aprovação de Putin de 80% ou mais, mas foram conduzidas por instituições pró-governo.



Vladimir Putin justificou a ofensiva militar russa contra a Ucrânia acusando-a de ter organizado um genocídio da população de língua russa e de servir de trampolim para a Otan, uma ameaça existencial à Rússia.



Esta mensagem é difundida diariamente pela mídia estatal, enquanto vozes críticas foram forçadas ao silêncio ou ao exílio, sob pena de severas sanções criminais no caso de palavras que criticarem ação do exército russo.



A Rússia também baniu algumas das redes sociais - Facebook, Twitter, Instagram, TikTok - acusadas de ter uma linha editorial antigoverno.



