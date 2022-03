Intimidações se multiplicam contra adversários na Rússia

As intimidações se multiplicaram nos últimos dias na Rússia contra opositores e críticos da ofensiva russa na Ucrânia, por meio de pichações com a letra "Z" ou inscrições que marcam o endereço da pessoa com a palavra "colaborador".



Na noite de quarta-feira, um aliado do oponente preso Alexei Navalny, Ilia Pakhomov, postou uma foto de sua casa russa vandalizada com duas letras "Z" desenhadas em tinta branca. Esta letra é um sinal de apoio às tropas russas que lutam na Ucrânia, pois está pintada em vários veículos militares.



Esses grafites são acompanhados por uma faixa com uma foto do ativista em que estão escritos "Colaborador" e "Não venda sua pátria".



"Já vi isso (essas ameaças) nas redes sociais, é claramente uma ação organizada 'de cima'. Vou denunciar à polícia", reagiu no Twitter.



Enquanto isso, a opositora Liudmila Shtein postou uma foto de uma faixa semelhante que incluía sua foto em uma porta na quinta-feira.



Em 24 de março, Alexei Venediktov, ex-editor-chefe da estação de rádio independente Eco de Moscou, recentemente forçada a fechar, recebeu na porta de sua casa uma cabeça de porco decapitada, na qual estava colado um emblema ucraniano com a inscrição em alemão "judensau": "porco judeu".



Quatro dias depois, a porta da casa de Oleg Orlov, responsável pela ONG Memorial, pilar da defesa dos direitos humanos na Rússia, também foi pintada com um "Z" e a inscrição "colaborador".



Desde a ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro, as autoridades aumentaram sua pressão contra a última mídia independente e de oposição que vive na Rússia.



Ao mesmo tempo, os "Z" de apoio ao Kremlin e sua ofensiva na Ucrânia são exibidos em prédios em Moscou, onde as bandeiras nacionais proliferam durante as manifestações a favor do poder, ou nas janelas dos carros.



