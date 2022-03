Wall Street fecha em queda após surto de otimismo

A bolsa de Nova York ampliou suas perdas no fechamento da sessão desta quarta-feira (30), especialmente o setor tecnológico, após a tomada de benefícios e um otimismo efêmero sobre a Ucrânia.



O índice industrial Dow Jones recuou 0,99% a 35.228,81 pontos, o Nasdaq, de valores tecnológicos, caiu 1,21% a 14.442,27 e o S&P; caiu 0,63% a 4.602,45 unidades.



O petróleo recuperou o viés de alta e fechou com alta de quase 3% devido a que o mercado voltou a duvidar de uma rápida solução diplomática iminente na Ucrânia e está preocupado com a falta de abastecimento.



"O mercado deu um respiro. Acho que é uma tomada de benefícios depois da alta no dia anterior", disse Peter Cardillo, da Spartan Capital.



"A guinada geopolítica dos acontecimentos pesou no apetite pelo risco, já que os Estados Unidos e seus aliados se mostram céticos sobre o compromisso da Rússia de reduzir a atividade militar perto de Kiev", revelaram em nota os analistas do banco Wells Fargo.