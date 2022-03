Putin mal informado por sua comitiva sobre a guerra na Ucrânia, dizem os EUA

Vladimir Putin está mal informado sobre o desenvolvimento da guerra na Ucrânia porque seus assessores têm medo de revelar as perdas militares e econômicas da Rússia, disse um alto funcionário dos Estados Unidos nesta quarta-feira(30).



"Putin nem sabia que seu exército estava recrutando e perdendo militares na Ucrânia, o que mostra uma clara interrupção no fluxo de informações confiáveis que chegam ao presidente russo", disse o funcionário, sob condição de anonimato, com base em dados da inteligência americana.



"Do nosso ponto de vista, Putin é enganado por seus conselheiros sobre o mau desempenho das forças armadas russas e a gravidade do impacto das sanções na economia russa, porque seus principais conselheiros têm medo de lhe dizer a verdade", acrescentou.



O alto funcionário dos EUA também garantiu que "há uma tensão constante entre Putin e o Ministério da Defesa".