OPAQ informa que EUA está finalizando a destruição de suas últimas armas químicas

Os Estados Unidos estão completando a destruição de seus últimos arsenais de armas químicas declarados, dos quais restavam dois, informou nesta quarta-feira (30) a Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ).



Funcionários americanos fizeram o anúncio em uma reunião de dois dias, celebrada na semana passada na sede deste órgão internacional, com sede em Haia, indicou a OPAQ.



Os arsenais químicos foram destruídos em instalações especialmente construídas em Blue Grass, em Richmond (Kentucky), onde eram armazenadas munições cheias de agentes nervosos.



"Os Estados Unidos estão no processo de completar a destruição de seus arsenais de armas químicas restantes", disse a OPAQ em um comunicado.



"Os inspetores da OPAQ supervisionam e verificam o progresso da destruição 24 horas por dia", acrescentou.



Até agora, os Estados Unidos destruíram 97,65% de suas armas químicas de categoria 1, as mais perigosas. Todas as armas de categoria 2 e 3 já foram destruídas.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou na semana passada que um ataque químico na Ucrânia, invadida pela Rússia no final de fevereiro, era uma ameaça credível.



A Rússia é membro da OPAQ e disse que não possui mais um arsenal químico militar, mas o país foi pressionado para que seja mais transparente sobre o suposto uso de armas tóxicas.